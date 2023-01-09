ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія готується передати Україні нові танки. Один із них підписав прем'єр

Новость на русском →
Прага, Понеділок 09 січня 2023 19:55
Чехія готується передати Україні нові танки. Один із них підписав прем'єр Фото: прем'єр Чехії Петер Фіала підписує танк для України (twitter.com/P_Fiala)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків Один із них підписав прем'єр-міністр країни Петер Фіала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фіала у Twitter.

Чеський прем'єр зазначив, що до України відправлять танки Т-72.

"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", - написав він.

Фіала також додав, що Україні буде надано евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан закликав продовжувати підтримку України, включаючи надання військової допомоги, і наполягає на тому, що Росії нарешті доведеться піти з України.

Крім того, у Чехії завершила підготовку перша група українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії