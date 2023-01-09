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Чехия готовится передать Украине новые танки. Один из них подписал премьер

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Прага, Понедельник 09 января 2023 19:55
Чехия готовится передать Украине новые танки. Один из них подписал премьер Фото: премьер Чехии Петр Фиала подписывает танк для Украины (twitter.com/P_Fiala)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Чехии готовится передать Украине новую партию танков. Один из них подписал премьер-министр страны Петр Фиала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фиала в Twitter.

Чешский премьер отметил, что в Украину отправят танки Т-72.

"На танке Т-72, который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором", - написал он.

Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена эвакуационная машина TREVA 30.

"Во время моего визита в армейский арсенал Excalibur у меня также была возможность окрестить новую эвакуационную машину TREVA 30, которая в будущем может помочь и Украине", - написал он.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины.

Кроме того, в Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных.

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