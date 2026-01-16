Чехія готова поставити Україні винищувачі для боротьби з дронами, - Петр Павел

"Чеська Республіка може у відносно короткі терміни поставити кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні в боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що нам вдасться швидко й успішно вирішити це питання", - заявив Павел на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він не став вдаватися в подробиці, але кілька років тому говорив, що чеські дозвукові винищувачі L-159 можуть бути передані Україні, яка вже майже 4 роки веде повномасштабну боротьбу з російським вторгненням.

Також Петр Павел заявив на пресконференції в п'ятницю, що Прага може постачати системи раннього попередження, такі як пасивні радари.

Reuters зазначає, що чеська армія має в своєму розпорядженні 24 літаки L-159 в одно- і двомісній конфігурації, які використовуються для навчання і підтримки сухопутних військ. Її основними винищувачами є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, але вона замовила 24 американські винищувачі F-35 з поставкою після 2030 року.

За попереднього уряду (до прем'єра Андрея Бабіша) Чехія постачала Україні важку техніку, включно з танками і вертольотами з армійських запасів, і отримувала компенсацію від союзників з НАТО у зв'язку з переозброєнням країни західними озброєннями.