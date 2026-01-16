Чехия готова поставить Украине истребители для борьбы с дронами, - Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ближайшее время его страна поставит Украине боевые самолеты, которые способны сбивать приближающиеся дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", - заявил Павел на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он не стал вдаваться в подробности, но пару лет назад говорил, что чешские дозвуковые истребители L-159 могут быть переданы Украине, которая уже почти 4 года ведет полномасштабную борьбу с российским вторжением.
Также в Петр Павел заявил на пресс-конференции в пятницу, что Прага может поставлять системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.
Reuters отмечает, что чешская армия располагает 24 самолетами L-159 в одно- и двухместной конфигурации, используемыми для обучения и поддержки сухопутных войск. Ее основными истребителями являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, но она заказала 24 американских истребителя F-35 с поставкой после 2030 года.
При предыдущем правительстве (до премьера Андрея Бабиша) Чехия поставляла Украине тяжелую технику, включая танки и вертолеты из армейских запасов, и получала компенсацию от союзников по НАТО в связи с перевооружением страны западными вооружениями.
Напомним, на этой же пресс-конференции Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны". Он добавил, что Киев готов к такому шагу.
"Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной", - сказал президент Чехии.
Кроме того, мы писали, что чешский премьер Андрей Бабиш заявил недавно, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины будет продолжена. Но отметим, что это будет при условии финансирования со стороны других государств.