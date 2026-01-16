Чехия готова поставить Украине истребители для борьбы с дронами, - Петр Павел

"Чешская Республика может в относительно короткие сроки поставить несколько средних боевых самолетов, которые весьма эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", - заявил Павел на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он не стал вдаваться в подробности, но пару лет назад говорил, что чешские дозвуковые истребители L-159 могут быть переданы Украине, которая уже почти 4 года ведет полномасштабную борьбу с российским вторжением.

Также в Петр Павел заявил на пресс-конференции в пятницу, что Прага может поставлять системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

Reuters отмечает, что чешская армия располагает 24 самолетами L-159 в одно- и двухместной конфигурации, используемыми для обучения и поддержки сухопутных войск. Ее основными истребителями являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, но она заказала 24 американских истребителя F-35 с поставкой после 2030 года.

При предыдущем правительстве (до премьера Андрея Бабиша) Чехия поставляла Украине тяжелую технику, включая танки и вертолеты из армейских запасов, и получала компенсацию от союзников по НАТО в связи с перевооружением страны западными вооружениями.