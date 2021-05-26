Чехия с 28 мая приостановит полеты над Беларусью

Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране. А самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Беларуси.

"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании Ceske aerolinie - CSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.

По его словам, последний рейс будет принят в среду.

Напомним, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Ранее был задержан экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он находился на борту самолета, который следовал из Афин в Вильнюс.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".