UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Чехия с 28 мая приостановит полеты над Беларусью

Автор: Анастасия Рокитна

Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране. А самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, сообщает Ceskenoviny.

По его словам, последний рейс будет принят в среду.

"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании Ceske aerolinie - CSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.

Напомним, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Ранее был задержан экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он находился на борту самолета, который следовал из Афин в Вильнюс.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьЧехия