RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чехія з 28 травня призупинить польоти над Білоруссю

Автор: Анастасія Рокитна

Чехія з п'ятниці призупиняє прийом літаків білоруської авіакомпанії Belavia в країні. А літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусі.

Про це заявив віце-прем'єр Чехії Карел Гавлічек, повідомляє Ceskenoviny.

За його словами, останній рейс буде прийнятий в середу.

"Рада безпеки Чехії прийняла рішення про те, що з п'ятниці буде припинено прийом літаків авіакомпанії Belavia в країні. Літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусії, в якості нової траси польотів авіакомпанії Ceske aerolinie - CSA в Москву обрані країни Балтії", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Раніше був затриманий екс-головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він перебував на борту літака, який прямував з Афін до Вільнюса.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЧехия