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Чехия с 28 мая приостановит полеты над Беларусью

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Прага, Среда 26 мая 2021 12:26
Чехия с 28 мая приостановит полеты над Беларусью Фото: Чехия приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Чехия с пятницы приостанавливает прием самолетов белорусской авиакомпании Belavia в стране. А самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Беларуси.

Об этом заявил вице-премьер Чехии Карел Гавличек, сообщает Ceskenoviny.

По его словам, последний рейс будет принят в среду.

"Совет безопасности Чехии принял решение о том, что с пятницы будет приостановлен прием самолетов авиакомпании Belavia в стране. Самолеты чешских авиакомпаний будут избегать перелетов над территорией Белоруссии, в качестве новой трассы полетов авиакомпании Ceske aerolinie - CSA в Москву избраны страны Балтии", - сказал вице-премьер.

Напомним, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Ранее был задержан экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он находился на борту самолета, который следовал из Афин в Вильнюс.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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