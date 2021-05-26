Чехія з 28 травня призупинить польоти над Білоруссю

Чехія з п'ятниці призупиняє прийом літаків білоруської авіакомпанії Belavia в країні. А літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусі.

"Рада безпеки Чехії прийняла рішення про те, що з п'ятниці буде припинено прийом літаків авіакомпанії Belavia в країні. Літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусії, в якості нової траси польотів авіакомпанії Ceske aerolinie - CSA в Москву обрані країни Балтії", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, останній рейс буде прийнятий в середу.

Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Раніше був затриманий екс-головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він перебував на борту літака, який прямував з Афін до Вільнюса.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".