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Чехія з 28 травня призупинить польоти над Білоруссю

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Прага, Середа 26 травня 2021 12:26
Чехія з 28 травня призупинить польоти над Білоруссю Фото: Чехія припиняє прийом літаків білоруської авіакомпанії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Чехія з п'ятниці призупиняє прийом літаків білоруської авіакомпанії Belavia в країні. А літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусі.

Про це заявив віце-прем'єр Чехії Карел Гавлічек, повідомляє Ceskenoviny.

За його словами, останній рейс буде прийнятий в середу.

"Рада безпеки Чехії прийняла рішення про те, що з п'ятниці буде припинено прийом літаків авіакомпанії Belavia в країні. Літаки чеських авіакомпаній будуть уникати перельотів над територією Білорусії, в якості нової траси польотів авіакомпанії Ceske aerolinie - CSA в Москву обрані країни Балтії", - сказав віце-прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

Раніше був затриманий екс-головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він перебував на борту літака, який прямував з Афін до Вільнюса.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".

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