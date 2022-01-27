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В Чехии заявили, что хотят быть задействованы в усилении восточного фланга НАТО

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Четверг 27 января 2022 21:03
В Чехии заявили, что хотят быть задействованы в усилении восточного фланга НАТО Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (ptel.cz)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия хочет быть задействована в усилении восточного фланга НАТО. Альянс намерен усилить военное присутствие в соседних с Украиной странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Idnes.

"Это часть обычного планирования обороны, ответ на ситуацию. Мы являемся частью оборонного союза, но этот оборонный союз не на бумаге, для этого у нас должны быть какие-то военные структуры", - заявил глава МИД Чехии.

Он добавил, что подобные военные структуры уже давно существуют в странах Балтии и Польше.

Липавский также поприветствовал размещение новых войск Североатлантического Альянса в странах ее восточного фланга. Министр заявил, что такое решение отвечает интересам безопасности Чехии, и Чешская Республика должна принять в нем участие.

По его словам, альянс остается единым в неприятии российских требований, которые также угрожают суверенитету Чехии.

Липавский добавил, что правительство Чехии рассматривает возможность оказания дальнейшей помощи Украине после отправки артиллерийских боеприпасов.


Напомним, вчера правительство Чехии одобрило отправку 4 тысяч артиллерийских снарядов Украине.

Ранее сообщалось, что газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии.

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