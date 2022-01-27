У Чехії заявили, що хочуть бути задіяні в посиленні східного флангу НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія хоче бути задіяна в посиленні східного флангу НАТО. Альянс має намір посилити військову присутність в сусідніх з Україною країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Idnes .

"Це частина звичайного планування оборони, відповідь на ситуацію. Ми є частиною оборонного союзу, але цей оборонний союз не на папері, для цього у нас повинні бути якісь військові структури", - заявив глава МЗС Чехії.

Він додав, що подібні військові структури вже давно існують в країнах Балтії та Польщі.

Ліпавський також привітав розміщення нових військ Північноатлантичного альянсу в країнах її східного флангу. Міністр заявив, що таке рішення відповідає інтересам безпеки Чехії, і Чеська республіка повинна взяти в ньому участь.

За його словами, альянс залишається єдиним у неприйнятті російських вимог, які також загрожують суверенітету Чехії.

Липавский додав, що уряд Чехії розглядає можливість надання подальшої допомоги Україні після відправки артилерійських боєприпасів.



