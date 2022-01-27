НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Словакию
НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.
Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.
"Честно скажу, что союзники рассматривают такую возможность. Это (предложение, - ред.) находится на столе (переговоров, - ред.)", - сказал министр.
Напомним, ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.
Кроме того, заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.