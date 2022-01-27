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НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Словакию

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Четверг 27 января 2022 14:30
НАТО рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Словакию Фото: глава МИД Словакии Иван Корчок (flickr.com/eu2017ee)
Автор: Валерия Полищук

НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных войск в Словакии. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

Он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

"Честно скажу, что союзники рассматривают такую возможность. Это (предложение, - ред.) находится на столе (переговоров, - ред.)", - сказал министр.

Напомним, ранее газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в британском оборонном ведомстве, сообщила, что Соединенное Королевство и США рассматривают возможность отправить по 1 тысячи военнослужащих в Румынию, Болгарию и Венгрию.

Кроме того, заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман считает, что Россия может напасть на Украину либо сейчас, либо в середине февраля.

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НАТО Словакия Вторжение России в Украину
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