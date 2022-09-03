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У Чехії вийшли на мітинг проти санкцій та постачання зброї Україні

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Чехія, Субота 03 вересня 2022 21:46
У Чехії вийшли на мітинг проти санкцій та постачання зброї Україні Фото: У Чехії вийшли на мітинг проти санкцій та постачання зброї Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Приблизно 70 тисяч людей вийшли на протест у центрі Праги 3 вересня, закликаючи владу припинити відправляти зброю Україні та почати діалог з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

"Збори на Вацлавській площі проходять мирно, і нам поки що не доводилося вирішувати якихось серйозних проблем", - повідомила чеська поліція.

Частина мітингувальників принесли плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, "зеленого курсу" для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. Також вдалося зустріти стенди та прапори Комуністичної партії Чехії, а також євроскептичного руху "Триколор".

Вимоги протестувальників полягають у відставці уряду та наданні можливості їхнім експертам вести переговори щодо купівлі газу та нафти.

"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським", - сказала глава "Триколору" Зузана Майєрова Заграднікова.

Заграднікова вимагає від уряду зниження податків, скасування санкцій проти РФ та припинити постачати зброї до України.

Фіала відреагував на мітинг та заявив, що демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

"Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з'являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм", - заяви прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився на підтримку ініціативи, яка б забороняла громадянам Росії отримувати шенгенські візи.

Також Чехія погодила з Німеччиною постачання танків Leopard замість переданих Україні Т-72.

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