У Чехії вийшли на мітинг проти санкцій та постачання зброї Україні

Приблизно 70 тисяч людей вийшли на протест у центрі Праги 3 вересня, закликаючи владу припинити відправляти зброю Україні та почати діалог з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

Now Prague rises against globalist policies.



50 000 people demand that the Czech Republic interests come first!



They seek a neutral position on Ukraine and lower gas prices.



pic.twitter.com/lMEypIEOnG — Kat A (@SaiKate108) September 3, 2022

"Збори на Вацлавській площі проходять мирно, і нам поки що не доводилося вирішувати якихось серйозних проблем", - повідомила чеська поліція.

Частина мітингувальників принесли плакати проти ЄС, НАТО, прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, "зеленого курсу" для Європи та проти відмови уряду співпрацювати з Росією. Також вдалося зустріти стенди та прапори Комуністичної партії Чехії, а також євроскептичного руху "Триколор".

Вимоги протестувальників полягають у відставці уряду та наданні можливості їхнім експертам вести переговори щодо купівлі газу та нафти.

"Чеській Республіці потрібен чеський уряд. Уряд Фіали може бути українським, можливо, брюссельським, але точно не чеським", - сказала глава "Триколору" Зузана Майєрова Заграднікова.

Заграднікова вимагає від уряду зниження податків, скасування санкцій проти РФ та припинити постачати зброї до України.

Фіала відреагував на мітинг та заявив, що демонстрація ініційована силами, які заявляють про свою проросійську позицію та виступають проти інтересів Чехії.

"Зрозуміло, що російські пропагандистські та дезінформаційні кампанії з'являються на нашій території неодноразово, і хтось просто піддається їм", - заяви прем'єр-міністр.