Чехия поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам России
Чехия поддержала полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, который ранее предложили некоторые страны ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался в поддержку инициативы, которая бы запрещала гражданам России получать шенгенские визы.
"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится скоординированного подхода всего Европейского Союза", – сказал Липавский.
Прага напомнила, что их страна первой запретила выдачу виз для граждан России и Беларуси, в связи с полномасштабным вторжением в Украину еще 25 февраля.
"Во время агрессии России, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан", – добавил министр.
Напомним, что ранее в Эстонии призвали остановить выдавать визы россиянам.
Эту инициативу решили обсудить министры стран Европейского союза.
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