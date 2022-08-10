Чехия поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам России

Чехия поддержала полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, который ранее предложили некоторые страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz .

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался в поддержку инициативы, которая бы запрещала гражданам России получать шенгенские визы.

"Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится скоординированного подхода всего Европейского Союза", – сказал Липавский.

Прага напомнила, что их страна первой запретила выдачу виз для граждан России и Беларуси, в связи с полномасштабным вторжением в Украину еще 25 февраля.

"Во время агрессии России, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан", – добавил министр.