ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чехии вынесли приговор воевавшему на Донбассе наемнику

Новина українською →
Прага, Вторник 01 июня 2021 15:02
В Чехии вынесли приговор воевавшему на Донбассе наемнику Фото: в Чехии осудили воевавшего на Донбассе наемника (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора, воевавшего на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР". Он признан виновным в совершении теракта и участии в террористической организации.

Об этом сообщило чешское издание Novinky.

Отмечается, что Кантор в 2015 году вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс. Там он прошел военную подготовку и стал снайпером в войсковых формированиях "ЛНР". Согласно обвинительному заключению, ему присвоили звание сержанта.

Кантор принимал участие в боевых действиях. "В составе разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - цитирует издание прокурора Мартина Белые.

В ходе суда показания дали несколько экспертов и свидетелей - друзья подсудимого. Они сообщили, что Кантор говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в рядах подразделений "ЛНР".

Гражданина Чехии судили заочно, поскольку он не вернулся в страну из Украины и его местонахождение неизвестно.

По словам Белые, в связи с участием чешских граждан в боевых действиях на Донбассе в стране прошел масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Они подозреваются в совершении террористических преступлениях.

Напомним, в начале мая испанская полиция задержала мужчину, который подозревается в причастности к убийству не менее двух силовиков на Майдане в 2013 году. Украинские правоохранительные органы объявляли его в международный розыск.

Отметим, в апреле Мукачевский городской суд признал виновным местного жителя, призывавшего к отделению Закарпатской области от Украины. Сепаратиста заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Донбасс Чехия Суд
NEWS
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
В Украине 2137 новых случаев коронавируса
DAILY
По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина По ту сторону закона. Чем завершились громкие дела о полицейском произволе