В Чехии вынесли приговор воевавшему на Донбассе наемнику

Городской суд Праги заочно приговорил к 20 годам 32-летнего гражданина Чехии Мартина Кантора, воевавшего на Донбассе на стороне так называемой "ЛНР". Он признан виновным в совершении теракта и участии в террористической организации.

Отмечается, что Кантор в 2015 году вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс. Там он прошел военную подготовку и стал снайпером в войсковых формированиях "ЛНР". Согласно обвинительному заключению, ему присвоили звание сержанта.

Кантор принимал участие в боевых действиях. "В составе разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", - цитирует издание прокурора Мартина Белые.

В ходе суда показания дали несколько экспертов и свидетелей - друзья подсудимого. Они сообщили, что Кантор говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в рядах подразделений "ЛНР".

Гражданина Чехии судили заочно, поскольку он не вернулся в страну из Украины и его местонахождение неизвестно.

По словам Белые, в связи с участием чешских граждан в боевых действиях на Донбассе в стране прошел масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Они подозреваются в совершении террористических преступлениях.