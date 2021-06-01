ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чехії винесли вирок найманцю, який воював на Донбасі

Новость на русском →
Прага, Вівторок 01 червня 2021 15:02
У Чехії винесли вирок найманцю, який воював на Донбасі Фото: у Чехії засудили воював на Донбасі найманця (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "ЛНР". Він визнаний винним у скоєнні теракту та участі в терористичній організації.

Про це повідомило чеське видання Novinky.

Відзначається, що Кантор в 2015 році вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас. Там він пройшов військову підготовку і став снайпером у військових формуваннях "ЛНР". Згідно з обвинувальним висновком, йому присвоїли звання сержанта.

Кантор брав участь у бойових діях. "У складі розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни і гранатомети в районі лінії розмежування", - цитує видання прокурора Мартіна білі.

В ході суду свідчення дали кілька експертів і свідків - друзі підсудного. Вони повідомили, що Кантор говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на боці проросійських сепаратистів і писав їм про свої успіхи в лавах підрозділів "ЛНР".

Громадянина Чехії судили заочно, оскільки він не повернувся в країну з України і його місцеперебування невідоме.

За словами білі, у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях на Донбасі в країні пройшов масштабний рейд, в ході якого було затримано п'ятьох осіб. Вони підозрюються в скоєнні терористичних злочинах.

Нагадаємо, на початку травня Іспанська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства не менше двох силовиків на Майдані в 2013 році. Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук.

Зазначимо, у квітні Мукачівський міський суд визнав винним місцевого жителя, який закликав до відділення Закарпатської області від України. Сепаратиста заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Як писало РБК-Україна, На Закарпатті в середині грудня невідомі розмістили на стіні будинку провокаційний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Донбас Чехия Суд
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля