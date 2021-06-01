У Чехії винесли вирок найманцю, який воював на Донбасі

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "ЛНР". Він визнаний винним у скоєнні теракту та участі в терористичній організації.

Відзначається, що Кантор в 2015 році вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас. Там він пройшов військову підготовку і став снайпером у військових формуваннях "ЛНР". Згідно з обвинувальним висновком, йому присвоїли звання сержанта.

Кантор брав участь у бойових діях. "У складі розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни і гранатомети в районі лінії розмежування", - цитує видання прокурора Мартіна білі.

В ході суду свідчення дали кілька експертів і свідків - друзі підсудного. Вони повідомили, що Кантор говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на боці проросійських сепаратистів і писав їм про свої успіхи в лавах підрозділів "ЛНР".

Громадянина Чехії судили заочно, оскільки він не повернувся в країну з України і його місцеперебування невідоме.

За словами білі, у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях на Донбасі в країні пройшов масштабний рейд, в ході якого було затримано п'ятьох осіб. Вони підозрюються в скоєнні терористичних злочинах.