У Чехії винесли вирок найманцю, який воював на Донбасі
Міський суд Праги заочно засудив до 20 років 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "ЛНР". Він визнаний винним у скоєнні теракту та участі в терористичній організації.
Про це повідомило чеське видання Novinky.
Відзначається, що Кантор в 2015 році вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас. Там він пройшов військову підготовку і став снайпером у військових формуваннях "ЛНР". Згідно з обвинувальним висновком, йому присвоїли звання сержанта.
Кантор брав участь у бойових діях. "У складі розвідувально-диверсійної групи він особисто встановлював міни і гранатомети в районі лінії розмежування", - цитує видання прокурора Мартіна білі.
В ході суду свідчення дали кілька експертів і свідків - друзі підсудного. Вони повідомили, що Кантор говорив про бажання взяти участь у бойових діях в Україні на боці проросійських сепаратистів і писав їм про свої успіхи в лавах підрозділів "ЛНР".
Громадянина Чехії судили заочно, оскільки він не повернувся в країну з України і його місцеперебування невідоме.
За словами білі, у зв'язку з участю чеських громадян у бойових діях на Донбасі в країні пройшов масштабний рейд, в ході якого було затримано п'ятьох осіб. Вони підозрюються в скоєнні терористичних злочинах.
Нагадаємо, на початку травня Іспанська поліція затримала чоловіка, який підозрюється в причетності до вбивства не менше двох силовиків на Майдані в 2013 році. Українські правоохоронні органи оголошували його в міжнародний розшук.
Зазначимо, у квітні Мукачівський міський суд визнав винним місцевого жителя, який закликав до відділення Закарпатської області від України. Сепаратиста заочно засудили до 12 років позбавлення волі.
Як писало РБК-Україна, На Закарпатті в середині грудня невідомі розмістили на стіні будинку провокаційний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.