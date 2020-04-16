В Чехии впервые с 23 марта не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

В Чехии за прошлые сутки, 15 апреля, не было зафиксировано ни одного летального случая от коронавируса COVID-19 впервые с 23 марта. Об этом сообщает "Радио Прага".

По данным Министерства здравоохранения Чехии, по состоянию на 16 апреля в стране подтверждено 6303 заболевания коронавирусом, из них 160 за последние сутки. Выздоровели от COVID-19 в Чехии 831 человек, 166 - умерли.

Также сообщается, что в среду в стране провели наибольшее количество лабораторных тестирований с начала эпидемии - 8332.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Чехии обнародовало план относительно дальнейшего ослабления карантина в стране из-за коронавируса. Карантин в стране планируют снимать в пять этапов, начиная с 20 апреля. Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня. Ранее, 13 апреля, в Чехии ввели ряд послаблений. В частности введены изменения в правила об обязательном ношении масок.

Также сообщалось, что в Чехии планируют возобновить футбольный чемпионат в связи со спадом эпидемиологической ситуации в стране. Футболисты могут вернуться к тренировкам с 20 апреля, а сезон может возобновиться 8 июня.