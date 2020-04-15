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Чехия обнародовала план выхода из карантина

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 10:51
Чехия обнародовала план выхода из карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня

Правительство Чехии обнародовало план относительно дальнейшего ослабления каратина в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает чешское издание iRozhlas.

В частности, министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек отметил, что карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля.

В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены.

Следующая волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины, которые имеют прямой доступ с улицы.

Уже 11 мая правительство предлагает открыть магазины площадью до 1000 м.кв., если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м.кв, откроют автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалки.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все заведения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Напомним, недавно правительство Чехии ввело ряд послаблений, которые ранее были введены из-за коронавируса, в частности - новые исключения из правила об обязательном ношении масок.

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