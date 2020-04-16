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Коронавирус уже никогда не исчезнет, - главный эпидемиолог Швеции

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 13:12
Коронавирус уже никогда не исчезнет, - главный эпидемиолог Швеции
Иллюстративное фото (sverigesradio.se)

Андерс Тегнелл считает, что навсегда избавиться от COVID-19 не получится

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет. Об этом он заявил на виртуальной конференции аналитического центра German Marshall Fund, передает RMF24.

В частности, Тегнелл объяснил либеральный подход Швеции к пандемии коронавируса, где на сегодня закрыты только школы. Он также отметил, что отсутствие ограничений не означает, что жизнь в Швеции продолжается, как прежде, так как улицы Стокгольма опустели и трафик в 10 раз меньше обычного.

В то же время он признал, что Швеция потерпела неудачу в области ухода за пожилыми людьми, а более половины смертей от COVID-19 - среди жильцов домов престарелых.

"Я не думаю, что этот вирус когда-либо исчезнет. Некоторые страны, похоже, проводят политику, основанную на предположении, что, если они вылечат все случаи в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю", - заявил Тегнелл.

Он также добавил, что COVID-19 может вызвать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швеции будут отслеживать передвижение жителей по мобильным данным. Таким образом, власть намерена установить влияние передвижения людей на распространение коронавируса в стране.

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