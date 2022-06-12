В Чехии резко ответили на призыв Макрона "не унижать Россию"

"Россия - агрессор, и мы не должны принимать во внимание ни унижение, ни не унижение. Макрон, наверное, не очень хорошо разбирается в вопросе, Путину все равно, как Россию воспринимают на Западе", - сказал он.

Министр также добавил, что передача оружия в Украину поддерживает безопасность Чехии относительно экспансионистских намерений РФ.

"Мы можем хранить оружие на складе здесь или оно может помочь в Украине. К тому же более крупные и хорошо оснащенные страны ЕС, такие как Германия, могли бы быть более активными в поставках оружия Украине", - резюмировал глава МИД Чехии.

Что сказал Макрон

Напомним, недавно французский лидер Эмануэль Макрон заявлял, что Россию не нужно сейчас унижать, чтобы якобы после завершения войны против Украины она смогла выйти из политической изоляции.

Реакция Украины

После чего глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для мирового сообщества важно поставить Россию на место. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский также резко ответил на призыв Макрона.

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