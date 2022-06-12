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У Чехії різко відповіли на заклик Макрона "не принижувати Росію"

Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (ptel.cz)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Емануель Макрон не дужне розуміється у ситуації, коли просить "не принижувати Росію". Оскільки президенту РФ байдуже, як його країну сприймають на Заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Чехії Яна Ліпавського в ефірі Ceske Noviny.

"Росія - агресор, і ми не повинні брати до уваги ні приниження, ні не приниження. Макрон, напевно, не дуже добре розуміється на питанні, Путіну все одно, як Росію сприймають на Заході", - сказав він.

Міністр також додав, що передача зброї в Україну підтримує безпеку Чехії щодо експансіоністських намірів РФ.

"Ми можемо зберігати зброю на складі тут або вона може допомогти в Україні. До того ж більші та добре оснащені країни ЄС, такі як Німеччина, могли б бути більш активними у постачанні зброї Україні", - резюмував глава МЗС Чехії.

Що сказав Макрон

Нагадаємо, нещодавно французький лідер Емануель Макрон заявляв, що Росію не потрібно зараз принижувати, щоб нібито після завершення війни проти України вона змогла вийти з політичної ізоляції.

Реакція України

Після чого голова українського МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що для світової спільноти важливо поставити Росію на місце. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський також різко відповів на заклик Макрона.

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Володимир ПутінФранціяЧехіяЕммануель Макрон