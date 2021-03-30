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В Чехии разбился вертолет, есть погибшие

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 30 марта, недалеко от Праги, возле села Добриховице разбился небольшой вертолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Об этом сообщает iDnes.

Как сообщается, сверхлегкий двухместный вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot разбился около 14:00.

Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.

"Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь", - заявила она.

Фото: возле Праги разбился вертолет (idnes.cz)

Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб в результате катастрофы вертолета на Аляске. Трагедия произошла при посадке, группа намеревалась прокатиться на внедорожных трассах.

Также РБК-Украина писало, что в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате крушения погибли два человека.

Кроме того, в американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

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