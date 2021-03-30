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У Чехії розбився вертоліт, є загиблі

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 30 березня, недалеко від Праги, біля села Добриховіце розбився невеликий вертоліт. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини.

Про це повідомляє iDnes.

Як повідомляється, надлегкий двомісний вертоліт Heli-Sport CH-77 Ranabot розбився близько 14:00.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих в результаті падіння вертольота, однак пізніше прес-секретар рятувальників Петра Эффенбергер повідомила, що ніхто не вижив.

"Дві людини отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, рятувальники вже не могли їм допомогти", - заявила вона.

Фото: біля Праги розбився вертоліт (idnes.cz)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася при посадці, група мала намір покататися на позашляхових трасах.

Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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