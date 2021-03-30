У Чехії розбився вертоліт, є загиблі

Як повідомляється, надлегкий двомісний вертоліт Heli-Sport CH-77 Ranabot розбився близько 14:00.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих в результаті падіння вертольота, однак пізніше прес-секретар рятувальників Петра Эффенбергер повідомила, що ніхто не вижив.

"Дві людини отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, рятувальники вже не могли їм допомогти", - заявила вона.

Фото: біля Праги розбився вертоліт (idnes.cz)