У Чехії розбився вертоліт, є загиблі

Сьогодні, 30 березня, недалеко від Праги, біля села Добриховіце розбився невеликий вертоліт. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини.
Про це повідомляє iDnes.
Як повідомляється, надлегкий двомісний вертоліт Heli-Sport CH-77 Ranabot розбився близько 14:00.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих в результаті падіння вертольота, однак пізніше прес-секретар рятувальників Петра Эффенбергер повідомила, що ніхто не вижив.
"Дві людини отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, рятувальники вже не могли їм допомогти", - заявила вона.
Фото: біля Праги розбився вертоліт (idnes.cz)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася при посадці, група мала намір покататися на позашляхових трасах.
Також РБК-Україна писало, що в Польщі недалеко від міста Пщина (Сілезьке воєводство) розбився приватний вертоліт. В результаті аварії загинули дві людини.
Крім того, в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.