В Чехии продолжается спасательная операция на шахте, где погибли горняки

Фото: спасатели на чешской шахте (twitter.com/CT24zive)

Спасатели продолжают попытки потушить огонь

На шахте в Карвине (Чехия), где погибли 13 шахтеров, продолжается спасательная операция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, спасатели продолжают попытки потушить огонь. Спасательная операция осложнена сложными условиями.

Председатель правления "Центральной горно-спасательной станции" Петр Бухвальд сообщил, что в настоящее время на шахте в Карвине работают 10 чешских и две польские спасательные команды.

"Спасательная операция не прекращается. В настоящее время она заключается в строительстве четырех укрепительных дамб. Этим, собственно, занимаются как чешские, так и польские спасатели", - сказал Бухвальд.

Напомним, на шахте СЅМ возле города Карвина на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв метана. По последней информации, в результате взрыва погибли 13 горняков.

Предварительно известно, что погибли двое граждан Чехии и 11 граждан Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты.