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В результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 5 человек

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 02:47
В результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 5 человек
Фото: шахтеры (из открытых источников)

Восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на шахте, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lidové Noviny.

Как сообщается, погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши. Также он отметил, что восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести.

Отмечено также, что еще 10 человек были госпитализированы с различными ранениями, трое из них с ожогами.

В результате взрыва, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Так, шахта СSM принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.

Напомним, ранее сообщалось, что один шахтер погиб, а 10 человек пропали без вести после взрыва метана на шахте в Чехии.

Как писало РБК-Украина, в январе на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.

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