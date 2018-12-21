В результате взрыва метана на шахте в Чехии погибли 5 человек

Фото: шахтеры (из открытых источников)

Восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести

По меньшей мере пятеро горняков погибли при взрыве метана на шахте, расположенной на северо-востоке Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lidové Noviny.

Как сообщается, погибшими, по предварительной информации, стали граждане Польши. Также он отметил, что восемь польских шахтеров числятся пропавшими без вести.

Отмечено также, что еще 10 человек были госпитализированы с различными ранениями, трое из них с ожогами.

В результате взрыва, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

Так, шахта СSM принадлежит компании OKD, которой в свою очередь владеет государственное предприятие Prisko.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) December 20, 2018

5 lidí zemřelo po důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči, někteří na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava. V podzemí dál pracují báňští záchranáři. pic.twitter.com/3OqdswcRje — ČT24 (@CT24zive) December 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что один шахтер погиб, а 10 человек пропали без вести после взрыва метана на шахте в Чехии.

Как писало РБК-Украина, в январе на предприятии "Шахтоуправление "Покровское" произошла вспышка метана, в результате чего пострадали восемь человек.