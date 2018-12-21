Климкин выразил соболезнования семьям погибших в Чехии горняков

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования из-за гибели горняков в результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также пожелал скорейшего выздоровления другим пострадавшим в результате взрыва.

"Глубокие соболезнования семьям польских и чешских шахтеров, погибших во время взрыва метана на северо-востоке Чешской Республики. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Украина находится рядом со своими польскими и чешскими друзьями в этот трагический момент", - написал Климкин.

Напомним, на шахте СЅМ возле города Карвина на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв метана. По последней информации, в результате взрыва погибли 13 горняков.

Предварительно известно, что погибли двое граждан Чехии и 11 граждан Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.