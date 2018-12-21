ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Климкин выразил соболезнования семьям погибших в Чехии горняков

Новости » Политика    21.12.2018 - 15:32
Климкин выразил соболезнования семьям погибших в Чехии горняков
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования из-за гибели горняков в результате взрыва на шахте возле Карвины (Чехия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина в Twitter.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также пожелал скорейшего выздоровления другим пострадавшим в результате взрыва.

"Глубокие соболезнования семьям польских и чешских шахтеров, погибших во время взрыва метана на северо-востоке Чешской Республики. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Украина находится рядом со своими польскими и чешскими друзьями в этот трагический момент", - написал Климкин.

Климкин выразил соболезнования семьям погибших в Чехии горняковНапомним, на шахте СЅМ возле города Карвина на северо-востоке Чешской Республики произошел взрыв метана. По последней информации, в результате взрыва погибли 13 горняков.

Предварительно известно, что погибли двое граждан Чехии и 11 граждан Польши. Кроме того, по словам представителей угольной компании OKD, в больнице находятся трое горняков, один из них в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва метана, который произошел на глубине 800 м, частично обрушились конструкции шахты. На месте ведутся спасательные работы, разбираются завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие.

В результате взрыва метана на шахте в Чехии 10 человек получили ранения Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге
Новости Украины Павел КлимкинЧехиявзрыв на шахте
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь