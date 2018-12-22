У Чехії продовжується рятувальна операція на шахті, де загинули гірники

Фото: рятувальники на чеській шахті (twitter.com/CT24zive)

Рятувальники продовжують спроби загасити вогонь

На шахті в Карвіні (Чехія), де загинули 13 шахтарів, продовжується рятувальна операція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, рятувальники продовжують спроби загасити вогонь. Рятувальна операція ускладнена складними умовами.

Голова правління "Центральної гірничо-рятувальної станції" Петро Бухвальд повідомив, що в даний час на шахті в Карвіні працюють 10 чеських і дві польські рятувальні команди.

"Рятувальна операція не припиняється. В даний час вона полягає в будівництві чотирьох укріплювальних дамб. Цим, власне, займаються як чеські, так і польські рятувальники", - зазначив Бухвальд.

Нагадаємо, на шахті СЅМ біля міста Карвіна на північному сході Чеської Республіки стався вибух метану. За останньою інформацією, унаслідок вибуху загинули 13 гірників.

Попередньо відомо, що загинули двоє громадян Чехії та 11 громадян Польщі. Крім того, за словами представників вугільної компанії OKD, в лікарні перебувають троє гірників, один з них у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху метану, який стався на глибині 800 м, частково обрушилися конструкції шахти.