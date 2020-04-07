В Чехии отменили ряд карантинных ограничений

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В Чехии разрешили бегать и открыли некоторые магазины

Власти Чехии решили ослабить карантинные ограничения, внедренные для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Novinky.

Как сообщается, правительство Чехии со вторника позволит заниматься неконтактными, индивидуальными видами спорта и откроет для этого спортивные площадки. Кроме того, будут открыты магазины строительных материалов, техники, продажи товаров для различных хобби и сервисы по ремонту велосипедов, но все будут придерживаться строгих гигиенических мер.

Однако, запрещается выходить на улицу, если нет четкой причины для этого и без маски, если вы собираетесь в группы больше двух человек, если они не являются членами семьи.

Напомним, Чехия не будет штрафовать украинских граждан за превышение разрешенного срока пребывания в стране из-за ограничительных мер для противодействия распространения коронавируса.

Также правительство Чешской Республики планирует продлить чрезвычайное положение в стране еще на 30 дней для борьбы с распространением коронавируса.