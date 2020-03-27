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Чехия не будет штрафовать украинцев за превышение срока пребывания

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 20:06
Чехия не будет штрафовать украинцев за превышение срока пребывания
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Гражданам Украины продлят срок документов на пребывание

Чехия не будет штрафовать украинских граждан за превышение разрешенного срока пребывания в стране из-за ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

По данным ведомства, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его чешским коллегой Томашем Петршичеком. Стороны обсудили защиту прав украинцев в Чехии в период пандемии коронавируса.

"Вы знаете не хуже меня о тысячи украинских рабочих в Чехии и угрозы увольнений из-за закрытия предприятий. Нужно убедиться, чтобы законные права граждан Украины были соблюдены. Чтобы работодатели относились ко всем по закону. Независимо от национального происхождения", - заявил Кулеба.

Со своей стороны Петршичек пообещал, что чешское правительство будет следить за соблюдением прав украинцев. Также он заверил, что граждан Украины не будут штрафовать за просроченные документы, а разрешенный срок пребывания будет продлен.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия согласилась не штрафовать украинцев за просроченные документы и визы на пребывание в стране. Венгерское правительство заверило, что украинские граждане смогут продлить действие разрешений на пребывание.

Также РБК-Украина писало, что Британия продолжит визы украинским гражданам, которые не смогли вернуться домой до введения карантина. Документы на пребывание украинцам продлят до конца мая.

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