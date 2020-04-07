"Худшие с 1945 года": во Франции спрогнозировали показатели экономического роста

Фото: Бруно Ле Мер (europarl.europa.eu)

Министр экономики считает, что новая фискальная политика не изменит экономическую ситуацию во Франции

Сегодня, 7 апреля, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр спрогнозировал худшие показатели экономического роста с 1945 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Francetvinfo.

Министр экономики во время заседания сенатского комитета по экономическим вопросам прокомментировал ситуацию в стране.

"Худший показатель роста, которого достигла Франция с 1945 года, был в 2009 году, после большого финансового кризиса 2008 года, и составил 2,2% ВВП. Наверное, в этом году мы будем гораздо ниже этого предела", - заявил министр.

Кроме того, он считает, что новая фискальная политика, которая рассчитана на девятилетний период, не изменит экономическую ситуацию, вызванную коронавирусом. По его словам не стоит стремиться перезапустить экономическую машину путем повышения налогов.

Как отмечается, Франция, согласно данным Ifo, за два месяца частичного закрытия компаний будет терять от 176 до 298 млрд евро, от 7,3 до 12,3 процентных пунктов экономического роста.

Напомним, правительство Франции ввело цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за пандемии коронавируса. Отныне французы смогут скачать соответствующее разрешение с помощью цифрового приложения на свой смартфон.

Также бизнес президента США Дональда Трампа потерял 1 млрд долларов из-за пандемии коронавіруса.