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Чехия продлит режим чрезвычайного положения до 11 мая

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 22:02
Чехия продлит режим чрезвычайного положения до 11 мая
Фото: Адам Войтех (слева) (twitter.com adamvojtechano)

В стране известно о 3,5 тисячах зараженных коронавирусом, скончались 39 человек

Правительство Чешской Республики намерено продлить чрезвычайное положение в стране еще на 30 дней для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CeskeNoviny.

ЧП в Чехии действует с 12 марта и заканчивается 11 апреля. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, правительство приняло предложение о необходимости продления чрезвычайного положения еще на 30 дней - до 11 мая.

Сообщается, что решение о продлении ЧП должно быть принято палатой депутатов на следующей неделе.

Среди прочего, ЧП позволяет правительству ограничивать свободное передвижение граждан внутри страны и через границы, запрещать работу магазинов и ресторанов, а также упорядочить закупки медикаментов. При этом полицейские получают возможность штрафовать граждан за нарушение карантинных ограничений.

На данный момент количество подтвержденных случаев коронавируса в Чехии - 3508. За сутки вирус зафиксировали у около 200 человек. Также известно о 39 смертельных случаях от инфекции.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сейчас нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. В то же время глава МВД отметил, что вариант комендантского часа возможен.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Кабинет министров усилил карантинные ограничения в Украине.

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