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В Чехии одобрили новый пакет военной помощи Украине

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Прага, Четверг 16 июня 2022 03:28
В Чехии одобрили новый пакет военной помощи Украине Фото: в Чехии одобрили новый пакет военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Чехии одобрило новую партию военной помощи Украине на сумму свыше 8 млн крон (350 тысяч долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK.

Киеву планируется направить боеприпасы и средства противохимической защиты.

Премьер-министр республики Петр Фиала напомнил, что Чехия одной из первых стала оказывать военную помощь Украине. Уже была поставлена тяжелая боевая техника.

Прага направила Киеву военных материалов на сумму, превышающую 3,5 млрд крон (146 млн долларов).

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов.

Пакет американской военной помощи включает дополнительные артиллерийские вооружения и системы береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные комплексы.

В июне Украина получила от Чехии два понтонных моста для сообщения с деоккупированными территориями. Каждый из них длиной 36 метров.

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