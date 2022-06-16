У Чехії схвалили новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Чехії схвалив нову партію військової допомоги Україні на суму понад 8 млн крон (350 тисяч доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK .

Києву планується направити боєприпаси і засоби протихімічного захисту.

Прем'єр-міністр республіки Петро Фіала нагадав, що Чехія однією з перших стала надавати військову допомогу Україні. Вже була поставлена важка бойова техніка.

Прага направила Києву військових матеріалів на суму, що перевищує 3,5 млрд крон (146 млн доларів).

Раніше президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 1 млрд доларів.

Пакет американської військової допомоги включає додаткові артилерійські озброєння і системи берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії і сучасні ракетні комплекси.

В червні Україна отримала від Чехії два понтонні мости для сполучення з деокупованими територіями. Кожен з них довжиною 36 метрів.