Стало известно, когда Украина получит американские РСЗО

Реактивные системы залпового огня HIMARS вместе с боеприпасами и обученным расчетом будут переброшены в Украину до конца июня.

Об этом на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Он не уточнил, о каком количестве РСЗО идет речь.

Милли также сказал, что США и их союзники научили 60 украинских военнослужащих на HIMARS и 420 - на гаубицях M777, а также на бронетранспортерах и беспилотных авиационных системах.

Он сказал, что международное сообщество предоставило 97 000 противотанковых систем - больше, по словам генерала, чем танков в мире.