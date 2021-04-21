В Чехии назначен новый глава МИД

Президент Чехии Милош Земан назначил новым главой МИД страны 36-летнего Якуба Кулганека. Он намерен провести встречу с послом РФ в Праге и обсудить с ним высылку 20 чешских дипломатов из Москвы.

"Перед вами, как и перед каждым министром иностранных дел, стоит непростая задача, суть которой состоит в защите национальных интересов Чешской республики. Иногда это понятие очерняют, иногда говорят, что те, кто защищает национальные интересы, являются популистами или даже ксенофобами", - сказал при назначении нового главы МИД Милош Земан.

Кулганек на первой пресс-конференции в качестве министра иностранных дел отметил сложные чешско-российские отношения. Он также заявил о планах встретиться с российским послом в Чехии и сообщить ему о реакции Праги на высылку 20 чешских дипломатов из Москвы, что осложнило работу диппредставительства страны.

Якуб Кулганек в 2008 получил степень бакалавра международных отношений в Карловом университет в Праге, а затем степень магистра в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Считается специалистом по постсоветскому пространству в целом и по России в частности. Его основная область интересов – политика России в отношении НАТО и ЕС. Выступал против участия и России, и Китая в тендере по АЭС "Дукованы".