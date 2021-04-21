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В Чехии масштабная спецоперация: задержали причастных к боям против Украины на Донбассе

Новина українською → Прага, Среда 21 апреля 2021 12:00
В Чехии масштабная спецоперация: задержали причастных к боям против Украины на Донбассе Фото: в Чехии прошла масштабная спецоперация (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при уголовной полиции и следственной службе Чехии провел масштабную спецоперацию. Задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе или в планировании или организации таких поездок.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Чешские правоохранители провели масштабную операцию, во время которой были задержаны как минимум пять чехов, членов военизированных формирований.

Сотни полицейских приняли участие в спецоперации против чехов, которые являются членами некоторых военизированных объединений. Полиция подозревает задержанных в том, что они уезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов или планировали или организовывали такие поездки.

"Всем этим руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге. Тех, кого уже выслал МИД", - пишет одно из изданий.

Напомним, Bellingcat установило, что к взрывам на складах оружия в Чехии причастны шесть сотрудников ГРУ.

Власти Чехии 18 апреля заявили, что проинформировали союзников по НАТО и Европейскому союзу о причастности России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Этот вопрос был рассмотрен на встрече министров иностранных дел в понедельник.

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