В Чехии масштабная спецоперация: задержали причастных к боям против Украины на Донбассе

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью при уголовной полиции и следственной службе Чехии провел масштабную спецоперацию. Задержали подозреваемых в боях против Украины на Донбассе или в планировании или организации таких поездок.

Чешские правоохранители провели масштабную операцию, во время которой были задержаны как минимум пять чехов, членов военизированных формирований.

Сотни полицейских приняли участие в спецоперации против чехов, которые являются членами некоторых военизированных объединений. Полиция подозревает задержанных в том, что они уезжали воевать в Украину на стороне пророссийских сепаратистов или планировали или организовывали такие поездки.

"Всем этим руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге. Тех, кого уже выслал МИД", - пишет одно из изданий.