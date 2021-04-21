У Чехії призначено нового голову МЗС

Президент Чехії Мілош Земан призначив новим главою МЗС країни 36-річного Якуба Кулганека. Він має намір провести зустріч з послом РФ в Празі і обговорити з ним висилку 20 чеських дипломатів з Москви.

"Перед вами, як і перед кожним міністром закордонних справ, стоїть непросте завдання, суть якої полягає в захисті національних інтересів Чеської республіки. Іноді це поняття очорнюють, іноді кажуть, що ті, хто захищає національні інтереси, є популістами або навіть ксенофобами", - сказав під час призначення нового глави МЗС Мілош Земан.

Кулганек на першій прес-конференції в якості міністра закордонних справ зазначив складні чесько-російські відносини. Він також заявив про плани зустрітися з російським послом в Чехії і повідомити йому про реакцію Праги на висилку 20 чеських дипломатів з Москви, що ускладнило роботу диппредставництва країни.

Якуб Кулганек в 2008 отримав ступінь бакалавра міжнародних відносин в Карловому університеті в Празі, а потім ступінь магістра в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні. Вважається фахівцем по пострадянському простору в цілому і по Росії зокрема. Його основна область інтересів - політика Росії щодо НАТО і ЄС. Виступав проти участі і Росії, і Китаю в тендері по АЕС "Дуковани".