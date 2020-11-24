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В Чехии хотят ввести бесплатное тестирование на антиген COVID для населения

Автор: Роман Тверденко

Правительство Чехии хочет ввести бесплатное и добровольное тестирование населения на антиген коронавируса. Власти рассчитывают, что запустить тестирование удастся к Рождеству.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что надеется на введение бесплатного тестирования для всех за неделю или 10 дней до Рождества в декабре.

В Чехии уже используют тесты на антиген, но пока только в домах пристарелых.

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Чехия стала одной из наиболее пострадавших стран Европы от второй волны коронавируса. Вместе с Бельгией и Болгарией они стали лидерами по смертности от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек в Европейском Союзе.

В последние дни прирост новых случаев пошел на спад, что связывают с введенным жестким карантином в октябре. На прошлой неделе парламент продлил чрезвычайное положение до 12 декабря.

Ранее Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

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