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В Чехии зафиксировали наибольшую смертность от COVID-19 в ЕС

Чехия, Понедельник 23 ноября 2020 03:21
В Чехии зафиксировали наибольшую смертность от COVID-19 в ЕС
Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: РБК-Украина

Чехия, Бельгия и Болгария стали лидерами по смертности от коронавируса в пересчете на 100 тыс. человек в Европейском Союзе. В Чехии зарегистрировано более 490 тыс. заражений коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав Чехии.

Так, Чехия – на первом месте антирейтинга.

"Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран ЕС по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек",- говорится в сообщении.

Лидеры по смертности на 100 тыс. населения в ЕС за 14 дней: Чехия - 23,4; Бельгия - 22,1; Болгария - 17,2; Польша - 14,3; Словения - 14.

В Чехии зарегистрировано более 490 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 7,2 тыс. человек, вылечились - 395 тыс.

Напомним, в Чехии парламент утвердил продление чрезвычайного положения до 12 декабря.

Ранее Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

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