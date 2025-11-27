ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Чечне раздаются взрывы. Дроны ударили по базе кадыровцев в Грозном

Россия, Четверг 27 ноября 2025 15:39
UA EN RU
В Чечне раздаются взрывы. Дроны ударили по базе кадыровцев в Грозном Иллюстративное фото: беспилотники ударили по военному городку "Росгвардии" в Грозном (скриншот видео)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские дроны долетели до Чечни. В четверг, 27 ноября взрывы прогремели на территории военного городка Росгвардии "Ахмат-Север" в Грозном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Сообщается, что ударные беспилотники попали по одному из зданий на территории воинской части полка Росгвардии "Ахмат-Север" в Байсангуровском районе Грозного.

Отмечается, что активисты оппозиционного движения NIYSO якобы имеют снимки последствий, однако не публикуют их "из соображений безопасности".

В Чечне сегодня предупредили об угрозе удара беспилотниками и возможности перебоев мобильного интернета. Российское минобороны за 27 ноября дважды сообщало об атаке украинских дронов - ночью, когда россияне насчитали 118 БПЛА и днем.

По состоянию на сейчас никакой информации о взрывах в Грозном от украинского командования или военных не поступало. Также комментария относительно пожара в военном городке, кадры которого распространяются по сети, не предоставлял и мэр российского города.

Ночная атака по России

Напомним, в ночь на четверг, 27 ноября, взрывы прогремели в Новокуйбышевске Самарской области. Предположительно, целью беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

После анализа видео в сети Telegram-канал Astra установил, что вспышки после атаки на Новокуйбышевск возникли непосредственно над местным НПЗ. Российский ресурс отмечает, что на обнародованных кадрах видно по меньшей мере три вспышки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чечня Взрыв Росгвардия Дрони
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает