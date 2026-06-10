У Чебоксарах прогриміли вибухи. Під ударом завод деталей для "Шахедів" і "Калібрів"

Приблизно о 6 ранку в республіці Чувашії було оголошено ракетну небезпеку. Відразу після цього місцеві пабліки почали писати про вибухи в Чебоксарах.

Паралельно в OSINT-каналах з'являлися кадри, на яких видно стовп диму після атаки, а за хвилин 20 пабліки повідомили про новий приліт.

Згідно з публікаціями OSINT-каналів, під атаку невідомих ракет потрапив завод "ВНДІР-Прогрес". Відомо, що це підприємство займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе "Шахед", ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".

Незабаром після атаки губернатор регіону Олег Ніколаєв підтвердив, що по Чебоксарах вдарили невідомі ракети. За його словами, кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури уточнюється.