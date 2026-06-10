У Чебоксарах прогриміли вибухи. Під ударом завод деталей для "Шахедів" і "Калібрів"

Уранці в середу, 10 червня, в російських Чебоксарах щонайменше двічі прогриміли вибухи. Після ракетного обстрілу в районі одного з виробництв виникли стовпи диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Приблизно о 6 ранку в республіці Чувашії було оголошено ракетну небезпеку. Відразу після цього місцеві пабліки почали писати про вибухи в Чебоксарах.
Паралельно в OSINT-каналах з'являлися кадри, на яких видно стовп диму після атаки, а за хвилин 20 пабліки повідомили про новий приліт.
Згідно з публікаціями OSINT-каналів, під атаку невідомих ракет потрапив завод "ВНДІР-Прогрес". Відомо, що це підприємство займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів і антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе "Шахед", ракетах "Іскандер-М" і "Калібр".
Незабаром після атаки губернатор регіону Олег Ніколаєв підтвердив, що по Чебоксарах вдарили невідомі ракети. За його словами, кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури уточнюється.
Нагадаємо, що це вже далеко не перша атака на "ВНДІР-Прогрес". Одна з попередніх атак сталася в ніч на 5 травня. Тоді, до слова, сигнали тривоги вперше пролунали в Ханти-Мансійському автономному окрузі, який за 2000 км від кордону з Україною.
Завод також перебував під ударом у листопаді 2025 року, а ще й улітку. Причому після літньої атаки підприємство тимчасово зупинило виробництво.