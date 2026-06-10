В Чебоксарах прогремели взрывы. Под ударом завод деталей для "Шахедов" и "Калибров"

Утром в среду, 10 июня, в российских Чебоксарах как минимум дважды прогремели взрывы. После ракетного обстрела в районе одного из производств возникли столбы дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Примерно в 6 утра в республике Чувашии была объявлена ракетна опасность. Сразу после этого местные паблики стали писать о взрывах в Чебоксарах.
Параллельно в OSINT-каналах появлялись кадры, на которых видно столб дыма после атаки, а спустя минут 20 паблики сообщили о новом прилете.
Согласно публикациям OSINT-каналов, под атаку неизвестных ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс". Известно , что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр".
Вскоре после атаки губернатор региона Олег Николаев подтвердил, что по Чебоксарам ударили неизвестные ракеты. По его словам, число поврежденных объектов инфраструктуры уточняется.
Напомним, что это уже далеко не первая атака на "ВНИИР-Прогресс". Одна из предыдущих атак произошла в ночь на 5 мая. Тогда к слову, сигналы тревоги впервые прозвучали в Ханты-Мансийском автономном округе, который в 2000 км от границы с Украиной.
Завод также находился под ударом в ноябре 2025 года, а еще и летом. Причем после летней атаки предприятие временно приостановило производство.