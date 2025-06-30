Чай може покращити здоров'я серця, але лише за однієї умови

Улюблений напій українців - чай може принести серцю велику користь, але за однієї умови.

Що потрібно знати про цей напій, розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження ScienseDirect.

Що показало дослідження про споживання чаю?

Дослідження, проведене Наньтунським університетом у Китаї, виявило, що вживання двох чашок (по 250 мл) чаю щодня може знизити ризик серцевої недостатності на 21%. Крім того, було встановлено, що вживання двох чашок несолодкого чаю щодня зменшує ризик інсульту на 14%. Ймовірність діагностування ішемічної хвороби серця також знизилася на 7%.

Проте, додавання цукру або штучних підсолоджувачів повністю нівелює ці переваги. Вчені проаналізували дані 177 810 британців з біобанку Великобританії, спостерігаючи за ними протягом кількох років. З них 147 903 підтвердили, що вони п'ють чай, причому більшість обирали несолодкий чай.

Наукова робота на початку минулого року показало, що вживання двох чашок чаю щодня протягом семи років може знизити ризик смерті від серцевого нападу або інсульту на 19%.

Нове дослідження виявило "U-подібний зв'язок" між вживанням чаю та серцево-судинним ризиком, причому найнижчий ризик спостерігався у тих, хто споживав від нуля до двох чашок на день.

Щодо ризику інсульту було виявлено лінійну залежність - чим більше несолодкого чаю пила людина, тим нижчим ставав ризик інсульту.

Хто частіше за все вживає солодкий чай?

Цікаво, що дослідження також показало, що спосіб, яким люди п'ють чай, може багато про них розповісти.

Чоловіки, наприклад, додають у середньому 1,1 чайної ложки цукру або штучного підсолоджувача. Частіше вони палять сигарети та мають нижчий рівень освіти.

Ці люди також були менш схильні до фізичної активності та загалом дотримувалися менш здорового харчування порівняно з тими, хто пив несолодкий чай.

Люди, які використовували цукор замість підсолоджувача у своєму чаї, частіше були старшими та приймали менше добавок. Однак ті, хто замінив цукор на штучні підсолоджувачі, частіше страждали на ожиріння та мали сімейний анамнез раку або серцево-судинних захворювань.