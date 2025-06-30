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Чай может улучшить здоровье сердца, но только при одном условии

Понедельник 30 июня 2025 08:41
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Чай может улучшить здоровье сердца, но только при одном условии Фото: При каком условии чай может улучшить здоровье сердца (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Любимый напиток украинцев - чай может принести сердцу большую пользу, но при одном условии.

Что нужно знать об этом напитке, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на исследование ScienseDirect.

Что показало исследование о потреблении чая?

Исследование, проведенное Наньтунским университетом в Китае, показало, что употребление двух чашек (по 250 мл) чая ежедневно может снизить риск сердечной недостаточности на 21%. Кроме того, было установлено, что употребление двух чашек несладкого чая ежедневно уменьшает риск инсульта на 14%. Вероятность диагностирования ишемической болезни сердца также снизилась на 7%.

Тем не менеедобавление сахара или искусственных подсластителей полностью нивелирует эти преимущества. Ученые проанализировали данные 177 810 британцев из биобанка Великобритании, наблюдая за ними в течение нескольких лет. Из них 147 903 подтвердили, что они пьют чай, причем большинство выбирали несладкий чай.

Научная работа в начале прошлого года показала, что употребление двух чашек чая ежедневно в течение семи лет может снизить риск смерти от сердечного приступа или инсульта на 19%.

Новое исследование выявило "U-образную связь" между употреблением чая и сердечно-сосудистым риском, причем самый низкий риск наблюдался у тех, кто потреблял от нуля до двух чашек в день.

Относительно риска инсульта была выявлена линейная зависимость - чем больше несладкого чая пил человек, тем ниже становился риск инсульта.

Кто чаще всего употребляет сладкий чай?

Интересно, что исследование также показало, что способ, которым люди пьют чай, может многое о них рассказать.

Мужчины, например, добавляют в среднем 1,1 чайной ложки сахара или искусственного подсластителя. Чаще они курят сигареты и имеют более низкий уровень образования.

Эти люди также были менее склонны к физической активности и в целом придерживались менее здорового питания по сравнению с теми, кто пил несладкий чай.

Люди, которые использовали сахар вместо подсластителя в своем чае, чаще были старше и принимали меньше добавок. Однако те, кто заменил сахар на искусственные подсластители, чаще страдали ожирением и имели семейный анамнез рака или сердечно-сосудистых заболеваний.

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