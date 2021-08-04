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Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат

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Украина, Среда 04 августа 2021 00:01
Чаус до суда будет находиться под охраной СБУ, - адвокат Фото: бывший судья, Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Наталья Скороход

Бывший судья Николай Чаус, которого подозревают в получении взятки, будет находиться до суда под охраной Службы безопасности Украины. Об этом заявил адвокат Чауса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Чауса Ростислав Кравец.

Как утверждает адвокат бывшего судьи, СБУ передала НАБУ Николая Чауса, но до суда он все еще будет находиться под охраной СБУ.

"Только закончили следственные действия с Николаем Чаусом. СБУ передала НАБУ Николая Чауса. Но он продолжает находиться под защитой СБУ. До завтрашнего суда он будет помещен в ИВС СБУ и под охраной СБУ", - написал Кравец.

Как известно, НАБУ обвинило СБУ в укрывании бывшего судьи Николая Чауса. Там заявили, что спецслужбы превышают полномочия и потребовали, чтоб подозреваемого в получении взятки доставили в суд.

Ранее сообщалось, что Чаус сам вызвал СБУ и попросил защиты у спецслужбы. Он рассказал СБУ о своем похищении и применении к нему неправомерных действий.

Также сообщалось, что в Офисе прокурора отреагировали на дело Чауса.

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Служба безопасности Украины НАБУ Николай Чаус
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