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Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат

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Україна, Середа 04 серпня 2021 00:01
Чаус до суду перебуватиме під охороною СБУ, - адвокат Фото: колишній суддя, Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

Колишній суддя Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні хабаря, перебуватиме до суду під охороною Служби безпеки України. Про це заявив адвокат Чауса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Миколи Чауса Ростислав Кравець.

Як стверджує адвокат колишнього судді, СБУ передала НАБУ Миколу Чауса, але до суду він все ще перебуватиме під охороною СБУ.

"Тільки закінчили слідчі дії з Миколою Чаусом. СБУ передала НАБУ Миколу Чауса. Але він продовжує перебувати під захистом СБУ. До завтрашнього суду він буде поміщений в ІТТ СБУ і під охороною СБУ", - написав Кравець.

Як відомо, НАБУ звинуватило СБУ в приховуванні колишнього судді Миколи Чауса. Там заявили, що спецслужби перевищують повноваження і зажадали, щоб підозрюваного в отриманні хабаря доставили до суду.

Раніше повідомлялося, що Чаус сам викликав СБУ і попросив захисту у спецслужби. Він розповів СБУ про своє викрадення та застосування до нього неправомірних дій.

Також повідомлялося, що в Офісі прокурора відреагували на справу Чауса.

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