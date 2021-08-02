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В Офисе генпрокурора отреагировали на дело Чауса

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 17:17
В Офисе генпрокурора отреагировали на дело Чауса Фото: бывший судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Офис генерального прокурора Украины не принимал решений по изменению подследственности уголовных производств в деле экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Поскольку соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора пока не поступало.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве отметили, что НАБУ с 2016 года расследует производство по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере Чаусом. По этому делу бывший судья является подозреваемым и в 2017 году ему заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, СБУ осуществляет досудебное расследование в производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей, а также незаконной переправки его через госграницу Украины. 30 июля экс-судью признали потерпевшим и допросили по данному делу.

"По заявлению потерпевшего, следователем ГСУ СБУ было принято решение о применении в отношении его мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц", - заявили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что разные процессуальные статусы Чауса в уголовных делах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования.

"Офис Генерального прокурора принимает меры для обеспечения эффективной коммуникации органов досудебного расследования для реализации неуклонного выполнения всех решений следователей и судов, направленных на всестороннее полное и беспристрастное исследование обстоятельств обоих уголовных производств", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, ранее СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

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Николай Чаус Прокуратура
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