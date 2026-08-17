ChatGPT запам'ятає вашу роботу на Mac: що тепер знатиме OpenAI

Як працює Computer History?

Функція Computer History розроблена для того, щоб фіксувати дії користувача в різних додатках та на вебсайтах, перетворюючи отримані дані на хронологічну шкалу та довгострокові ШІ-спогади.

Принцип роботи

Пошук за історією: користувач може ставити уточнювальні запитання про свою попередню роботу, наприклад: "Що саме я налагоджував у коді вчора?"

Автоматизація рутини: аналізуючи повторювані патерни та сценарії дій, ChatGPT здатен пропонувати готові макроси, автоматизації або корисні навички для прискорення роботи.

Доступність: опція за замовчуванням вимкнена, є добровільною (opt-in) і надається передплатникам тарифних планів ChatGPT Pro, Business та Enterprise.

Порівняння з Microsoft Windows Recall та технічні відмінності

Через свій функціонал нова опція викликала асоціації з резонансним інструментом Windows Recall від Microsoft, проте між ними є суттєві конструктивні відмінності.

Які саме?

Режим активації: на відміну від початкової концепції Windows Recall, де фіксація планувалася як стандартно увімкнена, Computer History вимагає свідомого підтвердження від користувача.

Метод збору даних: інструмент від OpenAI не робить скриншотів, не здійснює запису екрана та не використовує мікрофон чи системне аудіо.

Збір здійснюється виключно через взаємодії - кліки, введення з клавіатури, гарячі клавіші та системні дані служби доступності (Accessibility API).

Гнучкість налаштувань: користувач може формувати списки дозволених або виключених додатків і сайтів, які будуть передавати дані чат-боту.

Ризики безпеки та обмеження

Попри технічні відмінності від рішень конкурентів, використання Computer History пов'язане з певними безпековими нюансами:

Відсутність шифрування: у документації OpenAI зазначено, що збережені локальні файли з історією дій не шифруються за допомогою Computer History.

Це означає, що інші програми, запущені на Mac у цьому ж обліковому записі, потенційно можуть зчитати ці дані.

Загроза командних ін'єкцій: зберігається ризик зчитування шкідливих інструкцій із переглянутих вебсторінок або документів.

Географія релізу: наразі функція недоступна для користувачів із Європейського економічного простору (ЄЕП), Великої Британії та Швейцарії.