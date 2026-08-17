ChatGPT запомнит вашу работу на Mac: что теперь будет известно OpenAI

Как работает Computer History?

Функция Computer History разработана для того, чтобы фиксировать действия пользователя в различных приложениях и вебсайтах, превращая полученные данные в хронологическую шкалу и долгосрочные ИИ-воспоминания.

Принцип работы

Поиск по истории: пользователь может задавать уточняющие вопросы о своей предыдущей работе, например: "Что именно я налаживал в коде вчера?"

Автоматизация рутины: анализируя повторяющиеся паттерны и сценарии действий, ChatGPT способен предлагать готовые макросы, автоматизации или полезные навыки для ускорения работы.

Доступность: опция по умолчанию отключена, является добровольной (opt-in) и предоставляется подписчикам тарифных планов ChatGPT Pro, Business и Enterprise.

Сравнение с Microsoft Windows Recall и технические отличия

Из-за своего функционала новая опция вызвала ассоциации с резонансным инструментом Windows Recall от Microsoft, однако между ними есть существенные конструктивные отличия.

Какие именно?

Режим активации: в отличие от начальной концепции Windows Recall, где фиксация планировалась как стандартно включена, Computer History требует сознательного подтверждения пользователя.

Метод сбора данных: инструмент от OpenAI не делает скриншотов, не записывает экран и не использует микрофон или системное аудио.

Сбор осуществляется исключительно через взаимодействия - клики, ввод с клавиатуры, горячие клавиши и системные данные службы доступности (Accessibility API).

Гибкость настроек: пользователь может формировать списки разрешенных или отключенных приложений и сайтов, которые будут передавать данные чат-боту.

Риски безопасности и ограничения

Несмотря на технические отличия от решений конкурентов, использование Computer History связано с определенными нюансами безопасности:

Отсутствие шифрования: в документации OpenAI указано, что сохраненные локальные файлы с историей действий не шифруются с помощью Computer History.

Это означает, что другие программы, запущенные на Mac в этой же учетной записи, могут считать эти данные.

Угроза командных инъекций: сохраняется риск считывания вредоносных инструкций с просмотренных веб-страниц или документов.

География релиза: функция недоступна для пользователей из Европейского экономического пространства (ЕЭП), Великобритании и Швейцарии.