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ChatGPT запомнит вашу работу на Mac: что теперь будет известно OpenAI

13:07 17.08.2026 Пн
2 мин
Чем Computer History отличается от Recall?
aimg Ольга Завада
ChatGPT изучает привычки пользователей Mac (фото: Pexels)

OpenAI хочет, чтобы ChatGPT помнил вашу работу за компьютером. Новая функция Computer History для macOS позволяет помощнику использовать историю действий пользователя как дополнительный контекст.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Как работает Computer History?

Функция Computer History разработана для того, чтобы фиксировать действия пользователя в различных приложениях и вебсайтах, превращая полученные данные в хронологическую шкалу и долгосрочные ИИ-воспоминания.

Принцип работы

Поиск по истории: пользователь может задавать уточняющие вопросы о своей предыдущей работе, например: "Что именно я налаживал в коде вчера?"

Автоматизация рутины: анализируя повторяющиеся паттерны и сценарии действий, ChatGPT способен предлагать готовые макросы, автоматизации или полезные навыки для ускорения работы.

Доступность: опция по умолчанию отключена, является добровольной (opt-in) и предоставляется подписчикам тарифных планов ChatGPT Pro, Business и Enterprise.

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Сравнение с Microsoft Windows Recall и технические отличия

Из-за своего функционала новая опция вызвала ассоциации с резонансным инструментом Windows Recall от Microsoft, однако между ними есть существенные конструктивные отличия.

Какие именно?

Режим активации: в отличие от начальной концепции Windows Recall, где фиксация планировалась как стандартно включена, Computer History требует сознательного подтверждения пользователя.

Метод сбора данных: инструмент от OpenAI не делает скриншотов, не записывает экран и не использует микрофон или системное аудио.

Сбор осуществляется исключительно через взаимодействия - клики, ввод с клавиатуры, горячие клавиши и системные данные службы доступности (Accessibility API).

Гибкость настроек: пользователь может формировать списки разрешенных или отключенных приложений и сайтов, которые будут передавать данные чат-боту.

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Риски безопасности и ограничения

Несмотря на технические отличия от решений конкурентов, использование Computer History связано с определенными нюансами безопасности:

Отсутствие шифрования: в документации OpenAI указано, что сохраненные локальные файлы с историей действий не шифруются с помощью Computer History.

Это означает, что другие программы, запущенные на Mac в этой же учетной записи, могут считать эти данные.

Угроза командных инъекций: сохраняется риск считывания вредоносных инструкций с просмотренных веб-страниц или документов.

География релиза: функция недоступна для пользователей из Европейского экономического пространства (ЕЭП), Великобритании и Швейцарии.

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