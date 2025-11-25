UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У ChatGPT з'явилася функція розумного шопінгу: як вона працює і чим корисна

OpenAI запустила новий інструмент для пошуку товарів у ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія OpenAI представила в ChatGPT нову функцію для шопінгу, яка допомагає підбирати товари - від побутових дрібниць до подарунків. Користувач може описати, що саме йому потрібно, після чого ШІ сформує персоналізований гід з вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Як ChatGPT формує персональні рекомендації

Як зазначають в OpenAI, ChatGPT ставить уточнювальні запитання, проводить глибокий пошук в інтернеті, аналізує перевірені джерела і враховує контекст попередніх діалогів. У результаті формується актуальний і персоналізований огляд із рекомендаціями.

Функція особливо ефективна в категоріях, де важливі технічні деталі: електроніка, косметика, товари для дому та саду, кухонна техніка, спорт і активний відпочинок. Інструмент пропонує порівняння моделей, вказує на обмеження, компроміси та інші важливі особливості вибору.

ChatGPT пропонує запустити шопінг автоматично, якщо користувач задає купівельний запит. Також функцію можна вибрати вручну через меню "+". Після запуску відкривається візуальний інтерфейс, де можна уточнювати вподобання і коригувати підбір.

Покупки через ChatGPT: що доступно зараз

Для купівлі товару все ще потрібен перехід на сайт ритейлера. Однак в OpenAI заявляють, що в майбутньому ChatGPT зможе оформляти замовлення автоматично - для магазинів, підключених до системи Instant Checkout.

Функція вже почала розгортатися для авторизованих користувачів ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus і Pro. Напередодні святкового сезону OpenAI обіцяє "практично необмежене використання" нового інструменту.

Нагадаємо, що експерти виявили сім критичних вразливостей у ChatGPT, які можуть становити небезпеку для користувачів та їхніх даних.

Також ми писали, що ChatGPT отримав оновлення з розширеними можливостями для спілкування.

А ще ми повідомляли, що браузер ChatGPT Atlas від OpenAI викликає серйозні побоювання у фахівців із кібербезпеки через потенційні ризики витоку особистої інформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
шопінгШтучний інтелект