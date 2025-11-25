В ChatGPT появилась функция умного шопинга: как она работает и чем полезна

Как ChatGPT формирует персональные рекомендации

Как отмечают в OpenAI, ChatGPT задает уточняющие вопросы, проводит глубокий поиск в интернете, анализирует проверенные источники и учитывает контекст предыдущих диалогов. В результате формируется актуальный и персонализированный обзор с рекомендациями.

Функция особенно эффективна в категориях, где важны технические детали: электроника, косметика, товары для дома и сада, кухонная техника, спорт и активный отдых. Инструмент предлагает сравнения моделей, указывает на ограничения, компромиссы и другие важные особенности выбора.

ChatGPT предлагает запустить шопинг автоматически, если пользователь задает покупательский запрос. Также функцию можно выбрать вручную через меню "+". После запуска открывается визуальный интерфейс, где можно уточнять предпочтения и корректировать подбор.

Покупки через ChatGPT: что доступно сейчас

Для покупки товара все еще требуется переход на сайт ритейлера. Однако в OpenAI заявляют, что в будущем ChatGPT сможет оформлять заказы автоматически - для магазинов, подключенных к системе Instant Checkout.

Функция уже начала развертываться для авторизованных пользователей ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus и Pro. В преддверии праздничного сезона OpenAI обещает "практически неограниченное использование" нового инструмента.